Amatrice Rieti stecca l'andata degli ottavi di Coppa: Montespaccato espugna (2-1) lo Scopigno. Foto

RIETI - Amatrice Rieti sconfitta nel primo round valido per l’andata degli ottavi di Coppa: allo Scopigno passa 1-2 il Montespaccato. Testa all’8 novembre per la gara di ritorno.

Il primo tempo

Amarantocelesti allo Scopigno per l’andata degli ottavi di Coppa Italia in un manto erboso sotto stress e al limite della praticabilità. La prima pioggia non aiuta. Ospite dei reatini è il Montespaccato, avversario già incontrato nella prima in campionato davanti al pubblico di casa e concluso con la vittoria per 3-1 con la doppietta di Mattei e il gol di Rossi. Oggi siedono entrambi in panchina.

Poche emozioni nei primi 10’, un calcio sterile e poco pericoloso per l’Amatrice Rieti e alla prima occasione colpisce il Montespaccato.

Al 13’ il giovanissimo Fulvi, salta due avversari e mette in mezzo per Bosi che prima mette a terra Di Francia poi calcia sul palo più lontano di Pezzotti per il gol dello 0-1. Al 26’ ancora avanti il Montespaccato: Boncompagni atterra un giocatore avversario in area ed è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mancini che fa 0-2. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 32’ con Monaco che si gira in area ma la conclusione viene ribattuta e finisce sopra la traversa. Attaccano gli amarantocelesti ma gli ospiti si difendono come possono fin sulla linea. Ci provano Monaco e Battisti ma Tassi è attento. Nei minuti finali di primo tempo il Montespaccato si fa di nuovo avanti, la conclusione di Bosi è respinta bene da Pezzotti. Al 45’ l’occasione più pericolosa per i reatini: Battisti dal limite di sinistro colpisce il palo.

La ripresa

La ripresa inizia sulla stessa riga del primo tempo poi i cambi di mister Angelone e cambia la partita. Daniele Rossi entra subito in partita e su mischia sigla il gol che accorcia le distanze. Al 38’ occasione per il Montespaccato con Giusto che davanti a Pezzotti si fa ipnotizzare. Al 45’ espulso Mastrosanti per doppio giallo e ospiti in dieci per i sei minuti di recupero. Amarantocelesti che nel finale cercano il pari ma gli ospiti si difendono bene allontando in tutti i modi la sfera.

Il tabellino

Amatrice Rieti: Pezzotti, Boncompagni, Scipioni, Di Francia, Grassi, Fiscaletti (25’st Giovannini), Di Nicola (14’st Mattei), Covarelli (14’st Donatangelo), Di Monaco, Yakovlev (14’st Rossi) , Battisti. A disp. Nedelcu, Campanelli, Sciarra, De Fato, Filosa. All. Vincenzino Angelone

Montespaccato: Tassi, Milone, Brunetti, Anello, Bosi (22’st Giusto), Tamburlani, Laurenzi, Moretti (1’st Vitelli), Mancini(38’st Mastrosanti), Fulvi (22’st Badulescu), Cervoni. A disp. Golumb, Moretti, Salustri, Mazzoni, Scavelli, De Gregorio. All. Andrea Bussone

Arbitro: Conte di Albano Laziale (Scarangella e Peruzza)

Marcatori: 13’pt Bosi, 26’pt Mancini, 20’’st Rossi.

Note. Ammoniti: Di Francia, Donatangelo (A) Espulso Mastrosanti (M) per doppia ammonizione. Angoli:7-1 Recupero:1’pt-6’st