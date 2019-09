RIETI - Finisce 2-2 tra Amatrice e Vicovaro. Gli ospiti sbagliano un rigore nel primo tempo (parata del solito Pantarotto) e nel secondo tempo agguantano il pareggio a tempo scaduto con un altro rigore concesso e molto contestato dal pubblico amatriciano. L’Amatrice conserva l’imbattibilità ma non riesce ancora a cogliere i tre punti della vittoria.



Prima frazione avara di occasioni: le squadre si studiano, con l'Amatrice più sciolta. Al 12' arriva la rete dei rossoblù: un Ciogli in grande forma, sfrutta un errore difensivo del Vicovaro e si invola sulla sinistra sferrando un sinistro che finisce in porta nonostante il tentativo estremo di un difensore avversario. Al 19' un giocatore dell'Amatrice tocca la palla in area con la mano e l'arbitro comanda il rigore: Pantarotto ipnotizza Petrangeli e para il suo secondo rigore dopo quello della domenica scorsa contro il Passo Corese. Al 37' ci prova Ciogli su punizione ma trova attento D'Aniello. Quando il primo tempo sta per chiudersi al 44' arriva la rete del Vicovaro con Petrangeli che stavolta raccoglie una palla dentro l'area e mette in rete.Il secondo tempo comincia con l’Amatrice che si riversa in attacco. Un pimpante Scardaoni al 3’ non arriva sul pallone in area, mentre un minuto più tardi si fa perdonare con una serie di finte sui difensori del Vicovaro e poi un sinistro sul quale D’Aniello non può nulla. Al 14’ Petrangeli tira da fuori ma Pantarotto è vigile: lo stesso ci riprova al 19’ ma la palla finisce sulla traversa. L’Amatrice controlla la partita anche se non ha occasioni clamorose nel secondo tempo. Quando la vittoria sembra già in tasca, al secondo dei sei minuti di recupero, su uno scontro in area tra Pantarotto e Copponi, che aveva già proceduto al tiro, Terribile decreta il penalty. Dagli undici metri è il subentrato Cecchini a regalare l’insperato pareggio agli ospiti.«La prestazione c’è stata: mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, contro una buona squadra. Resta il rammarico per il recupero forse troppo eccessivo. Certo che tre rigori contro, in due partite, sono pesanti da gestire anche a livello psicologico. Cercheremo di rifarci già mercoledì in coppa».«La squadra ha reagito bene, nonostante il rigore sbagliato. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire anche attraverso i campi. Oggi siamo riusciti a recuperare la partita, raggiungendo questo obiettivo».: Pantarotto, Micarelli (23 st Bucci), Cenfi, Pica, Medici, Pezzotti, Scardaoni (31 st D’Amelia), Onesti, Dolce (27 st Polidori), Ciogli, Gianfelice (25’ pt Cirelli (36 st Vitale)). A disp: Santarelli, Pietrangeli T., Masci, Corsi. All. Bucci.: D'Aniello, Deodati, D'Urbano, Figlioli, Loreti, Ianzi, Lillo (40 st Mariani), Copponi, Petrangeli, Neroni, Procaccianti (1 st Cecchini). A disp: Bussi, Fenili, Di Fausto, Pulcini, Viotti, Solitari. All. Sbuffi: Terribile di Bassano del Grappa: 12' pt Ciogli, 44’ pt Petrangeli, 4 st Scardaoni, 47’ Cecchini (R): ammoniti Onesti, Ciogli, Cenfi, Medici, Pezzotti (A), Ianzi, Procaccianti, Loreti (V); spettatori 350 circa.