Amatrice Rieti, finale di 2023 soft: al Green Park arriva l'Audace 1919. Mercato: ecco il giovane Aversa

RIETI - Tra campionato e mercato, il 2023 dell'Amatrice Rieti si concluderà mercoledì 20 dicembre con la sfida interna contro l'Audace 1919, alla quale prenderà parte anche il giovane Luigi Aversa, l'esterno d'attacco classe 2005 proveniente dalla Primavera del Latina, ultima arrivato in casa amarantoceleste dopo i colpi Sarritzu, Bertino e Coppola.

Terzo in classifica al giro di boa, per l'Amatrice Rieti il girone di ritorno inizia con una sfida soft, contro un avversario già battuto nettamente all'andata con un perentorio 4-0 che mise subito in evidenza le doti balistiche di Daniel Rossi (vice capocannoniere del girone A con 15 gol, a -1 da Damiani). Al Green Park La Foresta (ore 14.30), una sfida che, almeno sulla carta, parte ad armi impari: da un lato la squadra di Vincenzino Angelone, migliorata tecnicamente durante questa sessione di mercato invernale, che nonostante il -3 dal Pomezia capolista, non ne vuol sapere di mollare la presa, dall'altro lato un'Audace 1919 che attualmente occupa il 15esimo posto con appena 14 punti all'attivo e che è in piena zona playout.

Partita dai contenuti pressoché scontati, una sorta di Davide contro Golia dove chiaramente gli amarantoceleste dovranno tenere gli occhi aperti ed evitare di sottovalutare l'impegno, ma Giovannini e compagni sembrano troppa roba per i romani ai quali non resta altro da fare che cercare di limitare i danni per non andare incontro all'ennesima imbarcata stagionale, dopo il 6-0 tennistico di domenica rimediato al 'Don Puglisi' contro il Montespaccato.