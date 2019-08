Maltempo nelle aree del sisma, allagate due casette ad Amatrice

RIETI - La pesante ondata di maltempo dell'odierno pomeriggio abbattutasi a macchia di leopardo in alcune zone del Reatino ha creato - in alcuni casi - problemi e disagi.



In particolare ad Amatrice le abbondanti precipitazioni, concentrate in un lasso di tempo relativamente breve, hanno causato l'allagamento di alcune casette Sae (soluzioni abitative di emergenza) realizzate per le popolazioni terremotate.



Nella frazione di Sommati è stato necessario l'intervento della squadra di Vigili del fuoco di stanza ad Amatrice intervenuta a seguito dell'allargamento di due moduli abitativi. Raffiche di vento - sempre ad Amatrice - hanno anche causato la caduta di un palo Telecom richiedendo l'intervento dei pompieri.



Intervenuto anche personale del Comune di Amatrice.