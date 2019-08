L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Un’industria di alianti a Rieti, connessa a investimenti nel mondo del volo? Sogno di una mezza giornata d’estate trascorsa all’aeroporto Ciuffelli dal deputato reatino Alessandro Fusacchia. «Una bella fabbrica ultramoderna che sforna alianti in fibra di carbonio, una scuola di formazione, un centro di ricerca e un incubatore specializzato in start-up tecnologiche legate al volo».Restano scettici gli esperti del settore volo a vela che chiedono invece di potenziare il settore dell’accoglienza, mentre non disdegna l’idea il presidente degli Industriali, Alessandro Di Venanzio che sposta però il tiro sulla preventiva formazione.«Da tempo - dice - insisto sulla creazione di un istituto tecnico specializzato che formi i giovani su diverse discipline, affinché le aziende locali rimaste trovino le competenze che cercano. L’idea di Fusacchia potrebbe essere uno degli elementi chiave legati al territorio».