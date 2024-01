È Aldo Gardini il nuovo allenatore dell'Amatrice Rieti: beffato Solimina

RIETI - Alla fine l'ha spuntata Aldo Gardini. Sarà lui il nuovo allenatore dell'Amatrice Rieti, toccherà a lui ereditare la squadra condotta fin qui da Vincenzino Angelone, esonerato all'indomani del ko di Montespaccato.



L'ex allenatore del Trastevere al fotofinish ha superato anche la concorrenza di Claudio Solimina, gelato dal dietrofront della società che martedì durante l'incontro avvenuto a Capena col da Mattia Di Loreto e uno dei due vicepresidenti Mirko Zepponi, si era sentito dire che «al 95% sarai tu il nostro allenatore - racconta il tecnico -. Mi avrebbero dovuto richiamare stamattina, ma già in sede di incontro mi avevano chiesto le taglie dei vestiti per me e per i miei due collaboratori. Vabbè, ma fa parte del gioco, pazienza».



Ora la palla passa ad Aldo Gardini che nel pomeriggio odierno, 10 gennaio, ha firmato l'accordo che lo legherà al club amarantoceleste fino a fine stagione.

La nota del club

La società ha scelto, Mister Gardini sarà il nostro nuovo allenatore. Aldo Gardini, ex calciatore professionista è un’allenatore di grande espierienza.

In carriera ha allenato, tra le altre, Ostiamare, Torres, Trastevere e Lanusei, dove ha stabilito un proprio e vero record in serie D per la squadra sarda ottenendo il primo posto al pari dell’Avellino con ben 83 punti, vedendo la serie C sfumare per un soffio nello spareggio giocato a Rieti contro gli irpini. Il mister ha affrontato diverse volte il Rieti da allenatore ed ora è pronto a cimentarsi in questa importante avventura, la prima per lui in eccellenza. «Ho accettato immediatamente questa proposta perchè viene da una piazza storica con importanti ambizioni e sono pronto a regalare gioie ai nostri tifosi».