Amatrice Rieti esce alla distanza, mister Gardini: «Nella ripresa venute fuori tutte le nostre qualità»

RIETI - L’Amatrice Rieti si gode il 4-1 inflitto alla Ladispoli con la vetta che resta a -3. I cinque gol sono arrivati tutti nella ripresa dopo un primo tempo contratto e con poche emozioni. Nel secondo tempo sono uscite le qualità di un’altra categoria dei giocatori delle rosa amarantoceleste. Fra tutte quelle di Alessandro, autore di una doppietta, un assist, il rigore procurato e la ripartenza per il gol di Mattei. Insomma, quattro gol passati tutti dalle sue giocate.

Le parole al termine della gara di mister Aldo Gardini, in tribuna a causa di una squalifica della passata stagione e in pachina sostituito da Bernardino Mione. «Vorrei fare i miei complimenti alla Ladispoli perché sono una squadra che gioca bene, ha dei giovani validi che rischiano giocate palla a terra - afferma Gardini - Nel primo tempo non trovavamo i giusti spazi ma siamo venuti fuori nella ripresa. Dobbiamo migliorare, abbiamo un obiettivo e per raggiungerlo è necessario entrare in partita già nel primo tempo. Sono molto soddisfatto del secondo tempo, sono uscite fuori tutte le nostre qualità».