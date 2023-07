Sabato 8 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Sono ancora gravissime, ma stabili le condizioni di salute del 17enne che giovedì, verso le 18, ha avuto un grave incidente in via Lombardia ad Alba Adriatica. Nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente, riuscito. Nonostante le sue condizioni rimangano gravissime, i medici sembrano ottimisti. Nel frattempo, si sta cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente. Ieri mattina, i carabinieri hanno ascoltato due testimoni oculari che stavano camminando sulla strada e hanno assistito alla scena.

La testimonianza. Stando a quanto si apprende, il giovane era in spiaggia con gli amici e, a causa di un improvviso temporale che si è abbattuto violentemente in città, aveva deciso di tornare a casa. Il turista di Rieti alla guida della Fiat 500X, coinvolta nell’incidente,stava percorrendo via Toscana a una velocità di 30 chilometri all’ora quando, suo malgrado, ha visto il ragazzo e la moto andargli addosso, dopo aver scivolato sull’asfalto.

I rilievi. I militari sono tornati sul luogo ieri mattina per effettuare gli esami planimetrici al fine di capire il motivo per cui il 17enne è caduto e acquisire alcune immagini provenienti da telecamere di sorveglianza di abitazioni private e pubbliche, sia in via Lombardia che in via Toscana. Al momento, l’ipotesi più probabile sembrerebbe essere l’attraversamento improvviso di un animale domestico o di un altro veicolo dalla corsia opposta.

Di conseguenza, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto, un enduro 125, per poi scivolare a terra ed impattare contro la Fiat 500X. Il turista di Rieti, che è risultato negativo sia ai test sull’alcol che sulle droghe, si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi e prestare i primi soccorsi insieme ad alcuni passanti. Il giovane ha riportato traumi da schiacciamento, fratture varie e più contusioni.

È stato subito stabilizzato e intubato, poi trasportato in elicottero all’ospedale di Pescara. Il pm di turno, Stavano Giovagnoni, che aveva disposto il sequestro dei mezzi immediatamente dopo l’incidente, ha nominato un tecnico per esaminarli<WC>.