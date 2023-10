Schianto in moto dopo il turno di lavoro al pub, Leonardo Ricci muore a 26 anni. «Fondo stradale rovinato»

Un ragazzo di 26 anni, Leonardo Ricci, è morto questa notte in un incidente di moto. Stava tornando a casa dopo una serata di lavoro di un pub di Alba Adriatica quando si è schiantato contro un muretto in via Olimpica, nel comune di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Il corpo è stato sbalzato via finendo contro un albero. È successo alle 2,30 della notte, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Era quasi arrivato a casa e un tragico destino gli ha tolto la vita quando era piena di futuro. La notizia del decesso è subito rimbalzata sui social network nonostante il ragazzo di Alba non fosse un appassionato internauta e alla vita sul web preferiva stare all'aria aperta con i suoi amici e decidersi alle sue passioni. «Un ragazzo d'oro, sempre disponibile e sorridente», viene descritto nel paese rivierasco.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e le indagini, la Croce Rossa e un l'ambulanza del 118 con medico a bordo: i sanitari hanno tentato di rianimare per 40 minuti il ragazzo senza esito. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia causato l'incidente, forse la stanchezza ma al vaglio c'è anche la velocità e condizioni ammalorate del fondo stradale che in quel tratto sono evidenti

La pagina Facebook del pub The Old Sponge, dove Leonardo lavorava da diversi anni, ha pubblicato un post in segno di lutto.

Tanti i commenti di incredulità e rabbia per la morte di un giovane così pieno di vita e di sogni. «Bravissimo ragazzo e grande lavoratore - dicono i titolari - siamo sconvolti». La famiglia di Leonardo è molto conosciuta ad Alba e dedita al volontariato. Sul luogo dell'incidente c'è un via vai di parenti, conoscenti e curiosi per capire cosa sia realmente successo.