Spaccia cocaina mentre si trova agli arresti domiciliari: condannato a 11 anni

Negli anni era diventato un vero e proprio punto di riferimento per numerosissimi clienti della costa, tutti consumatori di droga che da lui andavano regolarmente a rifornirsi di eroina e cocaina. Sono state le intercettazioni ambientali portate avanti dagli investigatori per lungo tempo a dimostrarlo e a riprendere quelle centinaia di presunte cessioni di droga che un rom 53 anni di Alba Adriatica avrebbe fatto sempre con lo stesso modus operandi.

Una fiorente attività di cessione illecita di sostanza stupefacente, si parla appunto di eroina e cocaina, che ieri gli è costata una condanna con il rito abbreviato davanti al gup Marco Procaccini a undici anni di reclusione, considerando la modalità e la frequenza e i quantitativi infra specifici, così come viene contestato nel capo d’imputazione (la richiesta del pm Stefano Giovagnoni era stata, invece, di 4 anni e 8 mesi con la riduzione del rito).

Si tratta di ipotesi di reato che sarebbero stati commessi ad Alba Adriatica, dove l’imputato ha la residenza e dove avrebbe continuato a spacciare anche mentre si trovava agli arresti domiciliari. Adesso, invece, si trova in carcere su esecuzione di una misura cautelare eseguita qualche tempo fa proprio per questi fatti. Dopo che si conosceranno le motivazioni, il suo difensore ha già annunciato che farà ricorso in Appello.