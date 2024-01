Clochard occupa una casa al mare, il proprietario gli dice di andarsene: minacciato con un coltello

Occupa una casa al mare, ad Alba Adriatica, e minaccia il proprietario con un coltello perché voleva che se ne andasse. Quando il proprietario ha insistito l’ha preso a calci e pugni. Una situazione drammatica durata da settembre che i carabinieri hanno posto fine con l’arresto di un nigeriano di 30 anni, senza fissa dimora, su mandato dell’autorità giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di minacce, lesione e resistenza a pubblico ufficiale. L’immigrato ha minacciato anche i carabinieri intervenuti sul posto dopo le chiamare del proprietario.

Non è che una delle tante operazioni condotto dai militari dell’Arma nell’ambito dei controlli durante il fine anno e le festività per rendere più sicure città, piccoli borghi, luoghi di ritrovo e zone produttive.

Le centrali operative mediamente in questo periodo hanno trattato e diretto una cinquantina di interventi al giorno.

Poi i carabinieri della Stazione di Giulianova hanno arrestato, su mandato della magistratura, un uomo per evasione: era agli arresti domiciliari per furto aggravato con braccialetto elettronico ed è uscito di casa. Stessa cosa a Teramo dove i militari del Norm hanno denunciato un uomo per evasione: al controlla non era a casa ed è stato rintracciato solo successivamente.