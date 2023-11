I cani affacciati al balcone diventano l'attrazione di Alba Adriatica

Cani affacciati al balcone, in via Cesare Battisti ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, come in un film di Walt Disney, ormai diventati una vera attrazione per i passanti che incuriositi dalla situazione scattano foto, a Rocky (5 anni, un incrocio tra Pitbull e pastore del Caucaso) e ai suoi figli: Jari, Sissy, e Lulù, tutti di 10 mesi. Una scena da cartoni animati che nasce da un grande amore, nonché massimo rispetto per gli animali da parte di Giorgio Gabella e della consorte Yasmine, residenti ad Alba, da circa 30 anni. Una coppia che di fronte ad affidi incerti, probabili abbandoni o con la prospettiva di doverli portare in un canile, ha preferito tenerli.

«E' un notevole impegno quotidiano - dice Yasmine originaria di L'Avana - a cui mi sono abituata. Danno però anche molta soddisfazione, soprattutto, a livello umano. Noi - racconta - avevamo solo Rocky, poi sono arrivate richieste di amici e conoscenti per farlo accoppiare, in quanto erano desiderosi di avere un cane». La realtà è stata ben diversa e dei sei cuccioli partoriti dalla pitbull, "Bella", tre sono stati consegnati a persone adatte a detenere un cane, mentre gli altri dopo averli dati in affido, sono stati ripresi da Giorgio e Yasmine, perché rischiavano l'abbandono o la reclusione in un canile.

A dispetto della razza che potrebbe apparire alquanto aggressiva, i simpatici cani al balcone sono, invece, buonissimi e molto socievoli. «Tutto dipende dai padroni -aggiunge Giorgio - e dal modo di educarli. Noi adesso ci siamo affezionati e non riusciamo più a distaccarcene. Li portiamo in auto e poi a passeggio, tre volte al giorno, a cominciare dalle 6 del mattino. Godono - sottolinea Yasmine - di uno stato di perfetta salute, sotto controllo veterinario, con tanto di libretti sanitari e presto saranno dotati anche di microchip, per poterli rintracciare in caso di smarrimento».

Non tutto è filato liscio, visto che la presenza dei cani ha dovuto registrare qualche lamentela mossa da altri inquilini, ora superate con la crescita dei cani. «All'inizio - ricorda Yasmine - abbiamo avuto problemi, in quanto i cuccioli guaivano ma adesso sono diventati tranquilli. Troppo belli, resteranno con noi e non finiranno più in mani sbagliate o in un canile». Infatti, adesso sono ben visti ed accettati anche nel condominio. L'impegno e la sensibilità di Yasmine verso gli animali, per il loro benessere, l'ha spinta a portarsi "Bella" in casa, per non lasciarla all'esterno e al freddo dell'inverno per garantirle un parto sicuro. Operazione avvenuta con il massimo successo, tanto che i sei cuccioli, sono tutti viventi e in buona salute.