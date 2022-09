Al via oggi fino a sabato la mostra “Rieti Colleziona 2022” dedicata alla Ferrovia del Centro Italia

RIETI – Al via oggi “Rieti Colleziona 2022”, 53° mostra di filatelia, numismatica, cartofilia, cartamoneta e collezionismo, organizzata dall’Associazione Collezionisti “S. Fabi” di Rieti con il patrocinio del Rotary Club di Rieti, la collaborazione del Gruppo Fai Rieti e la partecipazione della Lilt di Rieti. L’evento, ad ingresso gratuito e in programma fino a sabato 24 settembre nella Sala Mostre del Comune di Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II, è quest’anno dedicato alla Ferrovia del Centro Italia, in gara fino al 15 dicembre all’interno del censimento dei Luoghi del Cuore del Fai – Fondo Ambiente Italiano.

Nel segno della passione per il collezionismo, l’iniziativa accoglierà circa 30 espositori reatini, umbri e abruzzesi e sarà inaugurata questo pomeriggio alle 17 alla presenza di autorità e cittadini. Prevista la partecipazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, dell’Assessore alla Cultura, Letizia Rosati, del Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili, e del Direttore dell’Ufficio Postale di Rieti, Pietro Pistoni. A seguire, la mostra osserverà fino a sabato il seguente orario: 10-13 e 16-19.

Inoltre, su richiesta del Rotary Club Rieti, nella mattinata di venerdì 23 settembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale figurato con la dicitura “53° Rieti Colleziona” “Ferrovia del Centro Italia”. Con l’occasione, dalle 9:30 alle 13:30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello temporaneo di Poste Italiane allestito nella Sala Mostre del Comune di Rieti. Allo stesso tempo, eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / Ufficio Postale Rieti Garibaldi / Sportello filatelico Via Giuseppe Garibaldi, 283 – 02100 Rieti (tel. 0746 265277).

Da registrare che la mostra sarà anche l’occasione per raccogliere voti per la Ferrovia del Centro Italia all’interno del già citato censimento dei Luoghi del Cuore del FAI. In questo caso, l’obiettivo minimo è il raggiungimento di minimo 2500 preferenze entro il 15 dicembre, affinché si possa poi presentare al Fondo Ambiente Italiano un progetto di intervento a favore della storica infrastruttura e delle sue stazioni. La candidatura della Ferrovia del Centro Italia, meglio conosciuta come linea ferroviaria Terni-Sulmona, è promossa dal Gruppo FAI Rieti e sostenuta da un comitato spontaneo di cittadini, composto da: Amici di Rieti, Rotary Club Rieti, Associazione Collezionisti “S.Fabi” di Rieti e Associazione Culturale “Riattivati”. Chiunque volesse, può già votare online per la Ferrovia tramite il seguente indirizzo: https://fondoambiente.it/luoghi/ferrovia-del-centro-italia?ldc.