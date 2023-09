Blancpain X Swatch, il 9 settembre l'omaggio al primo orologio per sommozzatori: il Fifty Fathoms

Giovedì 7 Settembre 2023, 09:44

Il grande giorno è arrivato. Il 9 settembre verranno infatti lanciati i nuovi orologi della collezione Blancpain X Swatch chiamati Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, attesi con grande entusiasmo dai fan e collezionisti. Questa collaborazione celebra l'iconica Blancpain, il primo orologio subacqueo creato proprio 70 anni fa. Il Fifty Fathoms, lanciato nel 1953, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di immersioni in tutto il mondo. La collezione comprende cinque modelli ispirati ai cinque oceani del pianeta: Artic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean. Gli orologi mantengono le caratteristiche distintive della collezione Fifty Fathoms, inclusa l'alta impermeabilità, la leggibilità eccellente, il movimento meccanico e la lunetta girevole con meccanismo di blocco e protezione antimagnetica. Il nome "Fifty Fathoms" fa riferimento all'unità di misura della profondità subacquea, il fathom, che equivale a 91 metri o 300 piedi. I nuovi orologi Bioceramic Scuba Fifty Fathoms sono impermeabili fino a 91 metri, in omaggio a questa tradizione.