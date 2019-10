© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ricollocati i due monumenti che si trovavano nel centro storico di Accumoli. Stamattina nel piazzale dell’area Sae di Accumoli, si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Il monumento ai caduti, che era caduto in terra dopo il sisma, è stato restaurato grazie alla sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Roma presente ieri con il presidente Alessandro Federici insieme al capogruppo del Gruppo Alpini Accumoli, Giovanni Funari.Il monumento dedicato al medico e patriota del Risorgimento, Salvatore Tommasi, si trovava sempre in piazza San Francesco e insieme a quello dei caduti è stato posizionato accanto al monumento delle vittime del sisma. In quest’ultimo caso il restauro è avvenuto grazie all’Associazione Radici Accumolesi, presente con il presidente Renzo Colucci e che ha coordinato le numerose donazioni pervenute tramite la raccolta fondi, tra cui figura anche la Fondazione Varrone.La giornata ha visto centinaia di alpini provenienti dalla provincia ma anche da varie parti d’Italia, radunarsi prima e poi procedere dopo verso la piazza, accompagnati dalle note della Fanfara Ana Monti della Laga, Gruppo Alpini di Accumoli. Intervenuto anche l’assessore regionale Lazio Claudio Di Berardino.