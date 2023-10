A Regina Pacis l'ultimo saluto a Matteo Cesaretti. Padre Alfredo: «Sei nelle mani di Dio»

RIETI - "Le anime dei giusti sono al sicuro nelle mani di Dio, nessun tormento li colpirà". Con un passo della Bibbia, tratto dal libro della Sapienza, padre Alfredo ha accolto il feretro di Matteo Cesaretti sull'altare della chiesa di Regina Pacis, gremita di parenti, amici, i colleghi di lavoro della Phoenix e quelli con cui condivideva la passione del motocross.

Per il 30enne morto venerdì scorso in seguito a un incidente stradale sulla Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo per Greccio, anche l'omaggio del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e l'assessore Fabio Nobili, che si sono stretti a mamma Miriam e papà Angelo per portare il cordoglio e la vicinanza non solo dell' amministrazione comunale, ma anche di tutta la città.

«Il silenzio potrebbe bastare - ha proseguito padre Alfredo - e ci sentiamo di dirti buon viaggio Matteo, ringraziandoti per quello che ci ha trasmesso in questa tua vita terrena: i sorrisi, la bontà d'animo, la generosità».

Dopo il rito della sepoltura, un amico di Matteo Cesaretti ha preso la parola dedicandogli una lettera carica di amore e di inconsolabile nostalgia, per un destino beffardo che ha strappato un'altra giovane vita alla comunità reatina. Al termine del rito funebre, la salma di Matteo Cesaretti è stata tumulata nel cimitero di Colli sul Velino.