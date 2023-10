Venerdì 13 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - «Mi diceva che mi avrebbe difeso sempre, qualsiasi cosa fosse successa nella vita». Paolo Manna, 32 anni, fa fatica a parlarne, ma soprattutto ancora a credere che sia tutto reale, che il suo amico Matteo non ci sia più. È trascorsa una settimana oggi, dal terribile incidente sulla Rieti-Terni dove hanno perso la vita due giovani reatini, Matteo Cesaretti e Matteo Bucci. Quest’ultimo, per Paolo era più di un fratello: «Era entrato nella mia vita una ventina d’anni fa, quando mi sono trasferito a Campoloniano. Ci siamo conosciuti tramite Fabio, un mio compagno di classe. Da allora, il nostro rapporto è cresciuto ogni giorno». Dalle uscite con i motorini alle vacanze insieme, i due diventano inseparabili: «Era uno di famiglia, lui dormiva da me, io da lui. Non voglio definirmi migliore amico perché eravamo tutti migliori amici: io, lui, Fabio e Alessandro. All’inizio solo noi quattro, poi si sono aggiunte altri: si stava bene insieme, parlando delle nostre passioni».

Matteo Bucci di interessi ne aveva tanti: non solo pesca e montagna, ma anche la campagna, l’orto di Ornaro che curava personalmente. «Lui era quello posato, io quello che lo faceva uscire la sera. Bravissimo con la telecamera, nel montaggio dei video, aveva appena comprato un drone per le riprese». Per un periodo, Matteo aveva anche lavorato nella televisione regionale RLTV di Roberto Pietropaoli. Un contesto dove tanti giornalisti reatini lo ricordano con affetto, lui concentrato dietro la luce rossa, loro davanti. Diligente, attento, pronto allo scherzo, gran lavoratore: «Dal lunedì al venerdì faceva il corriere, il sabato e la domenica dava una mano nelle riprese per i matrimoni. Non c’è mai stata una volta in cui mi ha detto che sarebbe stato a casa senza far nulla», racconta Paolo.

A casa, Matteo aveva il fratello Luca e il padre Agustavo, dal 2012 non c’era più la mamma, persa per una malattia. L’unico argomento che Matteo teneva per sé, anche con gli amici più stretti: «Parlavamo di tutto, ma da quando è successo non abbiamo più toccato l’argomento». L’ultima cena tra amici, solo una settimana prima: «Ci siamo visti tutti il 30 settembre, una ventina. Eravamo felici, ci parlava del suo lavoro, gli piaceva e andava molto d’accordo con i colleghi».

Un’armonia rotta in una strada percorsa tante, troppe volte. «C’eravamo sentiti da poco - dice Paolo - dovevamo andare a Roma il giorno dopo, avevamo pensato a un sabato pomeriggio insieme, in una fiera musicale insieme a Michele, un altro nostro amico». Anche nel suo manifesto funebre, insieme alla famiglia, sono stati aggiunti gli “amici di una vita”, ad indicare l’importanza di tutto il gruppo nella vita di Matteo. Oggi alle 18 nella chiesa di Campoloniano sarà celebrata una messa in suo ricordo, mentre i familiari colgono l’occasione per ringraziare i tantissimi che hanno partecipato al loro dolore. In molti, con lo stesso pensiero vagamente consolatorio nel cuore. Che Matteo, in qualche luogo ben lontano dalle pochezze terrene, si sia riunito a quella mamma di cui non riusciva neppure a parlare.