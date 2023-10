Lunedì 9 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - In una città ancora attonita per la tragedia che venerdì a tarda ora, lungo la Rieti-Terni, ha strappato la vita a due giovani reatini, si amplia il dolore e si moltiplicano i ricordi e le testimonianze di affetto di chi, almeno una volta, ha avuto il piacere di incrociare i due ragazzi, Matteo Bucci e Matteo Cesaretti. Restano stabili, intanto, le condizioni degli altri tre giovani rimasti feriti nel terribile incidente, tutti ancora in coma farmacologico presso l’ospedale de Lellis di Rieti.

Pesca e tv. Matteo Bucci, tra i due, era il più grande. Aveva 32 anni e era nato e cresciuto nel quartiere di Campoloniano. A lui la vita aveva riservato un Everest da scalare quando, ancora adolescente, perse la mamma. Ma la sua forza d’animo, il suo saper sorridere sempre e comunque alla quotidianità, gli aveva permesso di crearsi una propria vita, di intraprendere diverse attività professionali. A 22 anni entrò a far parte della squadra dei tecnici e cameraman della televisione reatina RL Tv ideata dall’attuale patron della Sebastiani, Roberto Pietropaoli.

«Lui curava le esterne – racconta Zak Moulay Inho, suo collega in tv – utilizzava il Live U e garantiva le dirette dagli angoli più disparati della provincia, oltre a riprendere diverse gare di futsal e di calcio. Un ragazzo volenteroso, che amava questo settore, tant’è che qualche mese fa comprò un drone per specializzarsi anche nelle riprese dall’alto». La passione per la tv, ma anche e soprattutto per la pesca, condivisa con diversi amici del “parchetto” incastonato tra il campo Ciccaglioni e la Terminillese. «Gli piaceva andare a pesca – ricorda Manuel Floridi, uno degli amici più stretti – e personalmente ho avuto il piacere di imparare tanto da lui in questo settore. Ultimamente aveva un po’ mollato perché il lavoro di corriere espresso sulla tratta Rieti-Terni gli portava via tanto tempo libero. E quello che mi fa arrabbiare è che lui sia morto proprio su una strada che percorreva almeno quattro volte al giorno. Destino beffardo – conclude Manuel – che ci priva di un pezzo importante di infanzia e di adolescenza».

Concetto rinforzato dal messaggio degli amici del quartiere, che scrivono: «Un ragazzo sempre sorridente, amico di tutti e che in ogni lavoro ha avuto sempre e solo buoni rapporti e spensieratezza. Abbiamo festeggiato milioni di cose insieme, sin dall’infanzia e fino ad una cena sabato scorso sempre con la stessa allegria che ci ha contraddistinto. Ci mancherai Matteo».

Una forza della natura. Matteo Cesaretti aveva compiuto 30 anni lo scorso 3 settembre. Alle ultime comunali si candidò con la lista civica Agire, ma nella vita di tutti i giorni, Matteo era un lavoratore infaticabile: si era occupato di vendita di sistemi di allarmi, ma da poco aveva iniziato un nuovo percorso professionale. «Da qualche mese eravamo diventati colleghi alla Phoenix – ricorda Roberta Peschi, che nell’azienda di proprietà di Alessandro Di Venanzio ricopre il ruolo di controllo qualità – Solare, sempre propositivo e con una parola buona per tutti, un ragazzo che sapeva ciò che voleva e che amava la vita». Il motocross tra le sue passioni sportive, il piacere di viaggiare e di scoprire nuovi orizzonti tra i suoi sogni.

L’ex fidanzata. Un ricordo molto personale di Marco Cesaretti è quello che offre l’ex ragazza, Veronica Campogiani che ha convissuto con il trentenne fino all’agosto del 2021. «Ho saputo dell’incidente venerdì in piena notte - racconta - All’una e mezza mi ha chiamato un caro amico in comune, ma non riuscivo ad avere notizie certe e sono corsa in ospedale. Lì suo cugino Alessandro mi ha dato la conferma. Non volevo crederci. Ho aspettato che lo portassero, volevo assolutamente vederlo».

Veronica e Matteo si erano incontrati nel 2016. Il loro è stato un colpo di fulmine. «Eravamo nello stesso locale e mi sono subito innamorata del suo sorriso e dei suoi occhi dolci - ricorda - Mi ha conquistata facendomi ridere. Matteo contagiava tutti con il suo splendido sorriso, la sua gentilezza, la sua bontà d’animo e la sua voglia di vivere. Abbiamo convissuto cinque anni. Anche se ci eravamo lasciati dal 2021, continuavamo ad avere un bellissimo rapporto. Eravamo come fratello e sorella e se avevo bisogno di qualcosa lui c’era sempre. Avevo una cagnolina, Minnie, che è stata con me per dodici anni. Lui ne era innamorato. Eravamo una piccola famiglia. È stato accanto a me anche quando l’abbiamo dovuta addormentare. Abbiamo condiviso tanti momenti di difficoltà e tantissimi meravigliosi. Era sempre pronto ad aiutare tutti, era il primo a correre se avevi bisogno. Un ragazzo con un animo buono, molto sensibile. Amava le moto e le auto, teneva la sua in maniera maniacale. Amava anche scrivere dei versi e dei pensieri, quelli che più gli facevano rumore in testa. Amava i suoi amici come fratelli, erano parte fondamentale di lui. Amava la sua famiglia incondizionatamente. Un grande dolore averlo perso».