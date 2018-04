Fico, Marcucci (Pd): intesa con M5S? Non sono ottimista ma sorprese possibili

L'incarico a Roberto Fico con l'impegno di sondare la possibile convergenza tra Pd e M5S scuote il partito democratico. «Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo», dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci a Radio Anch'Io.



«La situazione è molto delicata, i numeri in Parlamento molto risicati (di M5S e Pd assieme, ndr) - ha aggiunto -. Siamo preoccupati dalla lontananza programmatica, il lavoro dei professori (per M5S, ndr) evidenzia posizioni molto distanti». «Siamo disponibili a confrontarci ad esempio sugli investimenti - ancora Marcucci -. Ad esempio, la Tav è strategica?».

24 Aprile 2018



