M5S, Fraccaro: «Il contratto è solo un testo base, Di Maio rimane il nostro candidato premier»

Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. « Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani », dice Fraccaro ai cronisti uscendo da Montecitorio.



« Salvini deve decidere: il nostro contratto alla tedesca per un governo di cambiamento ha due interlocutori possibili: o la Lega o il Partito Democratico. Se Salvini vuole rimanere attaccato a Forza Italia e Silvio Berlusconi è una libera scelta e se ne assumerà le responsabilità di fronte al Paese », ha aggiunto.



Sul contratto alla tedesca pubblicato sul blog delle Stelle Fraccaro ribadisce che è un primo testo, sucettibile quindi di altre modifiche come peraltro è già accaduto per il programma votato online e cambiato dopo il 4 marzo.



« Questo è solo il testo base, da cui individuare le sinergie tra i partiti, poi le parti politiche individueranno ed inseriranno le loro priorità », dice Fraccaro confermando che il testo è ancora un contenitore semivuoto.

