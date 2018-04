Fico convocato al Quirinale alle 17

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. La Sala Stampa aprirà alle ore 15.30. È quanto si legge in una nota del Quirinale.



Fico, visto di buon'occhio dal Pd e considerato a capo degli ortodossi e custode dei valori grillini prima di arrivare a sedere sullo scranno più alto di Montecitorio, fa sperare una parte del Movimento 5 stelle nel colpo di scena: un

governo capitanato proprio da chi - quando Di Maio venne nominato capo politico del M5S - si mise di traverso, rifiutandosi di salire sul palco e rimanendo a braccia conserte mentre dalla piazza piovevano applausi. Eppure chi conosce Fico è convinto che il presidente della Camera sarà leale fino in fondo a Di Maio: mai accetterebbe di usurpare un ruolo che non è suo, dopo mesi e mesi passati a ricucire, ritrovando un'armonia suggellata dalla candidatura alla presidenza di Montecitorio. Armonia che sembrerebbe confermata dalle parole di Di Maio: «Di Fico ho solo cose buone da dire. È il nostro presidente della Camera, guardiamo a lui come una figura che è stata in grado in questo momento fondamentale di partenza dei lavori parlamentari di essere una figura di garanzia e ha saputo assicurare la sua imparzialità», ha detto il leader M5S. Fatto sta che le due anime del Movimento sono destinate a convivere e potrebbero essere decisive per il futuro dei 5 Stelle.





Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



