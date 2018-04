E su Twitter i renziani lanciano l'hashtag #Renzitorna

E su Twitter già impazza un nuovo hashtag: #Renzitorna. Rimbalzxa tra i militanti Pd che auspicano il ritorno dell'ex segretario alla guida del partito. Alcuni degli utenti uniscono #Renzitorna a # senzadime, l'hashtag lanciato per dire no all'ingresso dei Dem in un governo con il Movimento 5 stelle. #Renzitorna è sesto tra gli hashtag più utilizzati dagli utenti italiani di Twitter: # senzadime è secondo nella classifica dei trend, mentre al primo posto c'è l'hashtag #Martina.



«Secondo i siti, Martina apre. Davvero qualcuno nel Pd pensa di fare il governo con Di Maio e Casaleggio? Messaggio incomprensibile e umiliante per i nostri elettori, che hanno fatto sentire loro voce con #senzadime, ancora in queste ore». Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. «Siamo un partito democratico e ci sarà una discussione in direzione. Per quanto mi riguarda posso solo ribadire il mio # senzadime a un governo col #M5S». Lo scrive su Twitter il Senatore Pd, Ernesto Magorno.







