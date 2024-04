Elezioni Bari, Schlein a Conte: «Far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla. Ha deciso senza cercare soluzione»

«Io sono qui con voi perché a differenza di altri, io mantengo la parola data. E mi dispiace per la decisione presa ieri da Giuseppe Conte, unilateralmente, ha deciso senza cercare una soluzione perché così aiuta la destra». Così Elly Schlein a Bari il giorno dopo che il leader del M5S ha chiuso alle primarie con il Pd, sancendo lo stop al Campo largo in Puglia.

Bari, dem divisi dopo lo strappo di Conte: «Candidiamo Leccese»

Schlein contro Conte

«Forse chi ha iniziato a far politica direttamente da palazzo Chigi, non ha dimestichezza con il lavoro e lo sforzo collettivo della comunità, ma si deve avere rispetto, e far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla a chi si stava preparando per queste primarie, alle persone perbene che volevano andare a votare - dice Schlein - Non è accettabile.

«Nessuna lezione di moralità»

«Ci siamo presi l'impegno a cambiare questo partito e lavorare ogni giorno per l'alternativa a questa destra. Su questa linea non accettiamo lezioni di moralità da nessuno», dice ancora la segretaria dem. «Noi come comunità - sottolinea la leader del Pd - dobbiamo riuscire ad arrivare anche prima delle indagini, impedire che possa accadere. Ai nostri militanti e amministratori chiedo di aiutarci a tenere lontani gli interessi sporchi. Chi entra deve trovare nel vostro sguardo un metal detector: vogliamo aprire alle energie giuste ma non ai voti comprati. Agli amministratori locali dico: tenete lontani i trasformisti che si muovono da destra a sinistra come se fosse la stessa cosa».

Sostegno a Leccese

«Sono qui da segretaria del Pd a confermarti tutta la nostra fiducia e il nostro supporto. Siamo al tuo fianco e pronti a sostenerti nella sfida delle elezioni di giugno. Pronti a sostenerti se vorrai tentare la strada dell'unità che ieri altri hanno rotto», ha detto Elly Schlein dal palco di Bari rivolgendosi a Vito Leccese. «Abbiamo sempre lavorato per l'unità. Perché - ha aggiunto - ci serve a costruire l'alternativa alle destre. È più facile distruggere che costruire». Più avanti la leader ha detto: «mi dispiace della scelta unilaterale dei 5s senza trovare una soluzione».

Le parole di Conte

«Per il Movimento 5 Stelle la legalità non è un valore negoziabile, non è merce di scambio». Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte su Facebook. Conte racconta di aver passato la giornata con «la nostra comunità barese, in un proficuo incontro con il nostro gruppo territoriale, gli eletti e i referenti provinciali e regionali». «Il coraggio del nostro Movimento - si legge nel post - testimonia ai cittadini che c'è una comunità che non si arrende, che non rinuncia a vedere nella politica uno strumento al servizio di tutti e non un passe-partout per la carriera di pochi».