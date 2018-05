Conte al Quirinale con la dichiarazione di Savona e la lista dei ministri

di Marco Conti

«Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa». Un lungo intervento e molto atteso che potrebbe sbloccare la composizione del governo. Finalmente Paolo Savona prende carta e penna per dire che l’Italia, anche per il nuovo governo, rispetterà gli impresi con l’Europa e con l’eurogruppo sulla moneta unica.LEGGI ANCHE Savona: «Voglio un'Europa più forte ma più equa» Forte di questa presa di posizione, Conte nel pomeriggio salirà al Quirinale per avere il via libera da Mattarella anche sulla altre caselle del governo. Se basterà a sbloccare, come sembra, entro la giornata di domani potremmo avere, dopo quasi tre mesi, un nuovo governo.