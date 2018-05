Savona scatena la guerra degli hashtag: #vogliamosavona contro #iostoconmattarella

Il braccio di ferro in corso fra il Quirinale e il leghista Matteo Salvini sulla nomia del professor Paolo Savona a ministro dell'Economia ha scatenato una guerra su twitter. Per quasi tutta la giornata fra gli hashtag più gettonati si è classificato #vogliamosavona poi in serata è spuntato #iostoconmattarella che è arrivato fino a secondo posto nella classifica di quelli più trend. Una battaglia fra tifoserie con esponenti della Lega, in particolare si è segnalato l'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci, a spiegare le ragioni per cui Savona dovrebbe diventare ministro e dall'altra molti dirigenti del Pd ma anche semplici cittadini che hanno voluto rendere pubblico il loro sostegno al Colle.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:47



