Cadono le teste per la faida Cinquestelle: mine dei pasdaran contro la squadra di Di Maio

di Mario Ajello

Chissà che cosa si dicevano, l’altro giorno, Luigi Di Maio e Carlo Sibilia, piuttosto tesi, in un angolo di Montecitorio al primo piano, a due passi dalla sala in cui il premier incaricato Giuseppe Conte consultava i capigruppo. Chi ha provato ad avvicinarsi ai due è stato respinto con perdite: «Stiamo parlando di cose importanti, non dovete interromperci». I curiosi hanno avuto l’impressione che i due - Sibilia, ex membro del Direttorio, non è allineato al moderatismo di Di Maio - parlassero...