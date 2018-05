Salvini: rischio frattura con il Paese, stasera a Conte lista ministri Lega

Un rischio di frattura con il Quirinale? L'unico rischio che vedo è un'ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani. Se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento facendo saltare 15 giorni di lavoro e sacrificio, sarei ancora arrabbiato», ha detto Salvini, parlando coi giornalisti al termine di una riunione informale coi vertici del partito in via Bellerio sulla formazione del governo Conte.



Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani», ha aggiunto Salvini, senza rispondere sul nome di Paolo Savona. Secondo Salvini, comunque, «passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare».



A tener banco oggi anche il caso Spiegel: «Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani», ha scritto su Twitter Salvini dopo il post su Facebook di ieri con quel laconico «Sono molto arrabbiato».

Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati.

E noi dovremmo scegliere un ministro dell’Economia che vada bene a loro?

No, grazie!#primagliitaliani pic.twitter.com/VBXPaEtQCe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 maggio 2018



Intanto Conte ha incontrato a Montecitorio il candidato alla Farnesina Luca Giansanti. Il colloquio è durato circa mezz'ora. L'ambasciatore ha lasciato la Camera senza fare dichiarazioni congedandosi da telecamere e giornalisti con un cortese «buon weekend».



Il nodo principale per la formazione del governo giallo-verde resta Savona su cui è cominciato a girare anche un significativo fuorionda di D'Alema in cui l'ex premier dice:

Di Maio è stretto tra il Quirinale, col quale il capo politico grillino intende mantenere buone relazioni istituzionali senza forzare troppo la mano, e il partner di governo, che il leader M5S (di concerto con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte) intende appoggiare nella scelta di Paolo Savona come ministro dell'Economia, nonostante le forti perplessità avanzate dal Colle sul suo nome.



«Salvini fa sul serio, potrebbe mandare tutto all'aria e decidere di tornare al voto», dice all'Adnkronos un parlamentare pentastellato di primo piano. Ma quello relativo al ministero dell'Economia non è il solo nodo sul tavolo. Anche le caselle Esteri, Giustizia e Difesa sono ancora un rebus nell'ambito della partita con il Quirinale. Altra partita cruciale quella della delega su telecomunicazioni oggetto di frenetiche trattative in questi giorni e che, stando agli ultimi boatos, dovrebbe rimanere in capo ai 5 Stelle, a cui spetterebbe il Mise e il Lavoro (dicasteri fortemente voluti da Di Maio).



Intanto la Lega non intende retrocedere di un millimetro su Savona e incassa il sostegno di Meloni, che attacca il presidente della Repubblica: «Su Paolo Savona - rimarca la parlamentare in una nota - una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo al centrodestra. Ho comunicato a Salvini che Fratelli d'Italia, pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'Economia non indicato da Bruxelles».

In questo momento il presidente del Consiglio incaricato insieme al Presidente della Repubblica sta lavorando per riuscire a dare un governo al Paese. Speriamo che arrivi il prima possibile», sono invece le parole del presidente della Camera, Roberto Fico.



«Il tema del Governo è in mano a Giuseppe Conte e a Mattarella. Sono fiducioso che troveranno un'ottima soluzione», ha commentato Davide Casaleggio interpellato a margine della Wired Next Fest di Milano sul rischio di una crisi istituzionale, Casaleggio ha ribadito più volte di essere «fiducioso che siamo vicini a un grande cambiamento per il Paese».

È ancora stallo per la formazione del governo. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocriticocandidato alnon gradito alannuncia: «Entro stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani». L'ex segretario del Pd Matteo Renzi intanto attacca: «Lo spread sale ai massimi dal 2013. Non è colpa dei mercati. Il responsabile in questo caso ha due cognomi: Salvini e Di Maio». Ottimista sulla soluzione Savona si è detto. Il presidente franceseha telefonato al premier incaricato: «I migliori auspici per il governo che state formando».«Se salta tutto la frattura è con gli italiani, non con il Quirinale», ha dettonon cede su«Se torniamo alle urne per il veto a Savona quelli prendono l'80%».