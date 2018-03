Guerra di spie, espulsi 23 diplomatici britannici: Mosca risponde a Londra

Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass.

Mosca si riserva inoltre altre misure restrittive nel caso di ulteriori passi «ostili» da parte di Londra.



Oltre ad espellere 23 diplomatici del Regno Unito, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British Council, l'organizzazione culturale britannica, a causa del suo status definito «irregolare». Inoltre - si apprende dall'Itar-Tass - il governo russo ha deciso la revoca dell'autorizzazione ad aprire un consolato generale britannico a San Pietroburgo.

Sabato 17 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA