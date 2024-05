Sabato 4 Maggio 2024, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 7 Maggio, 06:36

In Messico, il Gruppo Peak, un'azienda nata in piena pandemia come una nuova alternativa per proteggere e incrementare i risparmi, soprattutto di chi si trovava in difficoltà economica, ha annunciato in una riunione virtuale il fallimento. Adesso si trova indagata per frode finanziaria verso i propri clienti per una somma che ammonta a circa 800 milioni di pesos. Margarita, una 32enne originaria di Querétaro, è una delle tante persone che hanno visto svanire i propri sogni finanziari quasi dall'oggi al domani. Più di 400 mila pesos, i risparmi di una vita, sono evaporati nel nulla con il fallimento di questa società che prometteva rendimenti del 19% annuo.

La truffa

Margarita ha raccontato a El Pais la sua esperienza con questo istituto finanziario. Durante la pandemia, con il lavoro che scarseggiava, la donna ha deciso di investire il denaro ricevuto dall'assicurazione sulla vita di sua madre deceduta nel 2020. Aveva sperato di trasformare quel piccolo capitale in una sicurezza finanziaria attraverso il programma di investimento del Gruppo Peak, che prometteva un rendimento annuo del 19%. L'attrattiva di un rendimento così alto era difficile da ignorare, considerando che l'azienda sosteneva di investire in settori come l'immobiliare e la logistica non solo in Messico ma anche negli Stati Uniti.

L'amara sorpresa

Dopo tre anni di operazioni apparentemente regolari, con il guadagno annuo del 19% promesso, Margarita si è ritrovata senza più un euro. Il Gruppo Peak ha annunciato il suo fallimento in una riunione virtuale che ha lasciato centinaia di investitori senza parole e senza soldi. La donna è stata contattata tramite e-mail da un rappresentante dell'azienda, che le ha brevemente spiegato che la società ha dovuto chiudere i battenti a causa di un presunto furto interno. L'accusa di frode da 800 milioni di pesos che ora pende sui fondatori Arturo de Jesús González Cantú e Víctor Hugo Sepúlveda ha avuto un importante impatto mediatico, nel paese e non solo. Margarita spera ancora di poter ottenere indietro i suoi risparmi, ma al momento l'intermediario che si è occupata del suo contratto risulta irraggiungibile telefonicamemte. La realtà è che il recupero dei fondi perduti potrebbe essere un processo lungo e complicato.

Il precedente

L'impatto del fallimento del Gruppo Peak ha risonanze preoccupanti con il recente scandalo di Yox Holding, un'altra società che prometteva alti rendimenti e che si è rivelata essere una truffa che ha coinvolto migliaia di persone (circa 40 mila). Entrambe le vicende evidenziano una tendenza inquietante nel mondo degli investimenti: la vulnerabilità degli investitori individuali di fronte a promesse di guadagni rapidi e sicuri.