Gb, spia avvelenata, Mosca risponde a Londra: «Espelleremo i diplomatici britannici»

Da «Noi riteniamo la Russia colpevole di questo spregevole atto». Parlando per le strade di Salisbury, la città in cui 11 giorni fa è avvenuto l'attacco chimico contro l'ex spia russa e sua figlia. May, a margine di una visita nella cittadina, ha poi assicurato che le indagini proseguono per far sì che «gli esecutori siano chiamati a rispondere», mentre ha rinnovato gli elogi ai servizi di soccorso e alla fortezza della gente di Salisbury. Spia russa, Gb a Onu: «Attacco su suolo britannico, violata la Carta» Da Rappresaglia russa: il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha annunciato che «presto» saranno espulsi diplomatici britannici accreditati a Mosca, in risposta all'espulsione di 23 diplomatici russi a Londra annunciata ieri dalla premier britannica TherEsa May. Alla domanda su quando avverrano le espulsioni, Lavrov - citato dai media russi - ha risposto: «Presto, ve lo prometto».Ma da Londra il premier Theresa May ribadisce:

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che le accuse di Londra alla Russia, siano dettate da motivi politici interni alla Gran Bretagna e afferma che la premier britannica Theresa May voglia «atteggiarsi a leader forte». Zakharova ha ribadito che Mosca non aveva alcun motivo per avvelenare l'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e la figlia Yulia e ha bollato come «russofobia» il sostegno americano alle accuse britanniche contro il Cremlino.



Nuovo colloquio telefonico questa mattina tra Theresa May e Emmanuel Macron, per fare il punto sul caso Skripal. La premier britannica, si legge in una nota diffusa dall'Eliseo, ha informato il presidente francese «dei progressi dell'inchiesta e dettagliato le misure annunciate ieri», con l'espulsione di 23 diplomatici russi, mentre Macron ha condiviso l'osservazione del Regno Unito secondo cui le responsabilità della Russia nell'attacco sono l'unica «spiegazione plausibile».

l Cremlino intanto fanno sapere che sarà il presidente russo Vladimir Putin a decidere le misure di rappresaglia di Mosca nei confronti della Gran Bretagna. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un briefing con i giornalisti. «Una decisione finale sulle misure di rappresaglia sarà, naturalmente, presa dal presidente della Federazione russa - ha chiarito -. Non ci sono dubbi che sceglierà l'opzione che meglio corrisponde agli interessi della Federazione russa». E le contromisure arriveranno a breve. «Naturalmente arriveranno presto - ha preannunciato Peskov - Il ministero degli Esteri e altri organi dello Stato presenteranno le loro proposte».