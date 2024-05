Coppia di 80enni abbandonata (sulla terra) da una nave da crociera in Spagna senza medicine e occhiali: la vicenda

Disavventura per Richard e Claudene Gordon, 84 e 81 anni, originari di Salt Lake City, Utah, durante una crociera nel Mediterraneo a bordo di una nave della Norwegian Cruise Line. La coppia si era imbarcata per una vacanza volta a celebrare l'85esimo compleanno del signor Gordon, insieme ad amici e familiari. Tuttavia, quella che doveva essere una festa memorabile si è trasformata in un incubo. I coniugi sono rimasti bloccati in Spagna e hanno dovuto affrontare diversi ostacoli per riuscire a tornare a bordo.

Il ritardo

La svolta drammatica è avvenuta quando i Gordon, durante una tappa a Motril, in Spagna, hanno deciso di partecipare a un'escursione non organizzata dalla compagnia di crociera.

Dopo aver visitato la storica città di Granada, un inaspettato temporale ha ritardato il loro autobus, facendoli tornare in ritardo al porto. La coppia sarebbe dovuta rientrare per le 17:30, con la nave che sarebbe salpata intorno alle 18. I due sono arrivati al molo soltanto alle 18:10, ma la crociera aveva già preso il largo. «Sono un viaggiatore esperto», ha dichiarato il signor Gordon alla CNN, «e in oltre 30 crociere non mi è mai capitato di non riuscire a tornare a bordo in tempo».

Le difficoltà

La coppia ha lasciato sulla nave non solo i bagagli, ma anche oggetti essenziali come le medicine della signora Gordon e gli occhiali e le batterie degli apparecchi acustici di Richard. Dopo essere stati abbandonati, i Gordon hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà e spese per cercare di raggiungere la nave alla sosta successiva. Nonostante tentativi disperati, incluso un contatto con la polizia locale che si è rivelato infruttuoso, i coniugi sono stati costretti a pernottare a Granada e poi volare a Palma di Maiorca per cercare di ricongiungersi con la nave.

La soluzione

La svolta è arrivata solo quando la Norwegian Cruise Line ha finalmente contattato la coppia, organizzando un trasporto in limousine fino alla nave, dove sono stati accolti calorosamente dal personale di bordo. Tuttavia, la coppia rimane critica nei confronti della gestione dell'incidente da parte della compagnia, sottolineando una mancanza di assistenza immediata e comunicazione diretta nei giorni successivi al loro abbandono. La Norwegian Cruise Line ha risposto affermando che «una nave da crociera segue un itinerario prestabilito con orari di arrivo e partenza prestabiliti», giustificando così la partenza puntuale nonostante il ritardo dei Gordon.

Il precedente

Questo incidente arriva quasi un mese dopo un altro episodio simile che ha coinvolto semore la Norwegian Cruise Line. Otto turisti, sei americani e due australiani, sono stati lasciati sulle costa dell'isola di São Tomé, nell'Africa centrale.