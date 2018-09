Arabia Saudita, dipendente d'albergo arrestato per aver fatto colazione con una collega

Un dipendente d'albergo è stato arrestato inper essersi filmato mentre faceva colazione con una collega di sesso femminile. L'uomo, di nazionalità egiziana, ha postato il video sui social ed è diventato immediatamente virale. Le immagini non mostrano niente di sconvolgente per noi occidentali, se non due persone che scherzano mentre mangiano la colazione.Ma non la pensano evidentemente così in Arabia Saudita, dove il ministero del lavoro ha ordinato l'arresto dell'uomo e convocato il titolare dell'hotel per interrogarlo. Secondo la legge saudita, infatti, uomini e donne non possono lavorare nello stesso ambiente, ma devono essere divisi in spazi ben distinti. È un periodo di grandi riforme economiche e sociali per l'Arabia Saudita - da poco le donne possono prendere la patente - ma, a quanto pare, alcune tradizioni non hanno alcune intenzione di cambiare.