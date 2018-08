Crolla il ponte Morandi, tweet dal Messico: bufera sospetta

di Francesco Malfetano

Dalle 11.36 del 14 agosto, orario del crollo del Ponte Morandi, fino alla tarda serata dello stesso giorno, su Twitter le interazioni con hashtag relativi alla tragedia sono state 2 milioni. Sorprende soprattutto che quasi un decimo (8%) del traffico sia partito dal Messico. L'hashtag più utilizzato è stato senza dubbio #Genova che, con oltre 140.000 condivisioni, ha catalizzato l'attenzione internazionale sulla cittadina ligure. Non solo quella di utenti in apprensione e media, ma anche di qualche troll. In breve...