Crolla porta di calcio nel campetto sportivo, sfiorato bambino che giocava

La porta di calcio del campetto è caduta sfiorando un bambino che stava giocando: nessuna conseguenza ma divampano le polemche. Fa discutere la situazione in cui versa il campetto da calcio di Pettino (L'Aquila), dietro la chiesa, che però a quanto se ne sa è chiuso al pubblico. Polemiche che la caduta della porta ha rinfocolato. Impressa nella memoria collettiva c'è ancora la tragedia di Rocca di Botte nel 2021 quando la porta di un campetto crollata investì e uccise una bambina. Da allora si sono susseguiti tanti allarmi, ha ricordato il consigliere comunale Paolo Romano, che ha prodotto atti in Consiglio e Commissione affinché si cercasse una soluzione. Romano aveva proposto un emendamento per istituire un capitolo di spesa riservato agli interventi di messa in sicurezza dei campetti nei Progetti Case e Map e nei quartieri cittadini. Emendamento che fu approvato con lo stanziamento di 50mila euro. Questo nel marzo del 2023.