Crolla un altro albero nel capoluogo, paura in viale Mazzini

Paura in viale Mazzini, nel capoluogo, per il crollo di un albero nei pressi del teatro Nestor. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma la paura è stata tanta per gli automobilisti di passaggio. Nei giorni scorsi un altro albero era caduto all'altezza del tunnel San Gerardo, ancora chiuso perché ci sono problemi a emettere l'ordinanza di rimozione di ulteriori piante pericolanti.

Il Comune di Frosinone ha avviato una mappatura delle piante a rischio che con le piogge abbondanti di questi giorni sono un costante pericolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a segare l'albero e a ripulire la sede stradale, disagi per il traffico ora tornato regolare.