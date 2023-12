Forti raffiche di vento: gru crolla sulla strada degli impianti sciistici di Prati di Tivo

Paura questo pomeriggio vicino a un hotel di Prati di Tivo, nel comune di Pietracamela, dove ci sono gli impianti sciistici di Teramo, per il crollo di una gru in un cantiere. Nel corso della mattina la gru si era già inclinata a causa del forte vento e nel primo pomeriggio è caduta. La zona era stata già sgomberata: non si sono registrati feriti o danni. Nel crollo a terra la gru ha abbattuto il muretto della strada provinciale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, mentre la ditta impegnata nel cantiere sta rimuovendo la parte della gru finita sulla strada provinciale.