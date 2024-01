Crolla l'impalcatura, paura al liceo Misticoni-Bellisario: ferito un operaio

Uno schianto e l’armatura del solaio è venuta giù, come un domino. Poteva essere un disastro a Pescara, il bilancio è invece di un ferito lieve, un operaio che si è aggrappato al volo alla parte che non è crollata. E’ successo nella tarda mattinata di ieri nel cantiere della nuova sede in costruzione del Liceo Artistico Mibe, Misticoni-Bellisario.

Non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco e, più in generale dei soccorsi, ma la paura è stata certamente tanta. Sarebbe stato l’ennesimo incidente sul lavoro in Abruzzo negli ultimi mesi. Un disastro fortunatamente evitato, quello che non sarà possibile eludere sono però le conseguenze in termini di tempo: i lavori subiranno certamente un ritardo di circa un mese afferma il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis.