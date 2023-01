Albero crolla su un’auto in transito: paura e danni. Il sindaco: «Abbattere i pini assassini»

Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di un pino in via Istonia, a Vasto, in provincia di Chieti, collassato su un’auto in transito. La strada che congiunge la marina al centro di Vasto è stata teatro, ieri mattina, del crollo dell’albero che ha colpito una Peugeot 3008. Per fortuna l’automobilista non ha riportato traumi ma, oltre allo spavento e a qualche ammaccatura sulla carrozzeria, c’erano tutte le condizioni perché si verificasse un dramma. L’evento ha riportato alla ribalta la necessità di manutenzione del verde urbano, soprattutto in un periodo di forti piogge.

L’albero si trovava su territorio comunale e il sindaco Francesco Menna ha fatto il punto sulla vicenda, rivolgendosi senza giri di parole alle associazioni ambientaliste: «Ribadisco la necessità di sostituire alberi pericolosi come i pini, detti assassini, con altri compatibili con il centro abitato e la viabilità. Non si può pensare di essere prigionieri delle proteste di chi parla di sistemi d'intervento così costosi e impattanti per non abbattere l’albero che neanche per la stabilità della Torre Eiffel potrebbe essere preso in considerazione». Il censimento sul patrimonio arboreo evidentemente non può essere l’unico strumento che assicuri lo stato di salute degli alberi. Non è tardata ad arrivare la replica dei consiglieri comunali di FdI: «Acquisiremo la documentazione sui progetti “taglia tutto” di Menna. Non sono i pini che cadono ma la mancata cura e manutenzione della nostra giunta che li rende, a volte, pericolosi».