Manovra, Salvini: «Lo spread cala, l'economia italiana è sana»

«Chi sta leggendo attentamente la manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è sana», dice il vicepremier Matteo Salvini, in Sardegna per la seconda giornata del suo tour nell'Isola. Lo sottolinea commentando la discesa dello spread, rientrato sotto quota 300. Conte ieri ha dato evidenti segnali di apertura verso l'Ue. «Quando la legge di bilancio sarà definitiva i mercati capiranno», ha inoltre ribadito oggi Di Maio.

«Noto con piacere che lo spread è calato di decine di punti in queste ore», dice Salvini. «Io ho a cuore i risparmi e il lavoro degli italiani, con l'Europa siamo educati e ragionevoli ma senza retrocedere: un conto, infatti, è essere cauti, educati e ragionevoli, un conto è retrocedere. Passi indietro non se ne fanno», aggiunge sulla 'cautela' di Di Maio che ieri ha escluso un «muro contro muro» con Bruxelles. «Se Bruxelles continua a dire che la legge Fornero non si tocca, non mi convincerà mai», è la posizione del leghista.



«Quando dico che i mercati capiranno non dico che dovranno farsene una ragione, dico che questi sono stati giorni di tensione con Bruxelles, stava per arrivare la procedura di infrazione, sono giorni in cui la manovra è ancora in discussione quindi si può avere il timore che possa partire un emendamento in aula che possa peggiorarla», spiega Di Maio, aggiungendo che «quando la manovra sarà approvata definitivamente entro fine anno e si vedranno le nuove misure tutti capiranno».

Il vicepremier pentastellato parla anche del Blockchain che «entrerà nell'ordinamento dello Stato grazie al riconoscimento legale di questa tecnologia. Sono innovazioni che entreranno tutte con il decreto semplificazioni che rispettano la prima promessa del programma elettorale». «Presto riunirò al Mise il tavolo sulle pmi previsto dal testo unico del 2011 e servirà per migliorare la legge di bilancio e il decreto semplificazione: nei primi giorni di dicembre sarà legge il decreto», aggiunge.

Ultimo aggiornamento: 12:11

