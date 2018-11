Ue boccia la manovra dell'Italia: «Non rispettata la regola del debito»

La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia.

Fonti di Bruxelles hanno riferito che la Commissione ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di legge di bialncio 2019 e di concludere che l'Italia non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di stabilità. Si tratta del primo atto verso l'apertura di una procedura per deficit eccessivo.

La manovra italiana vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. È quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. È con «rammarico» quindi che Bruxelles «conferma» la sua precedente valutazione della bozza del bilancio dell'Italia.

Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, sarebbe giunto alla conclusione che nei confronti dell'Italia è necessario aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito, a quanto si apprende da fonti qualificate. Tuttavia la palla non passerebbe direttamente al Comitato Economico e Finanziario del Consiglio, ma occorrerebbe un altro passaggio formale, che potrebbe dare altro tempo utile a trattare con il governo italiano.

Nessuna modifica alla manovra ma una dettagliata spiegazione degli obiettivi e dei parametri contenuti nella legge di bilancio. È questa, a quanto si apprende da fonti M5s di Palazzo Chigi, l'intenzione del premier Giuseppe Conte a fronte della bocciatura della manovra da parte dell'Ue. Conte spiegherà in dettaglio a Juncker la manovra e il suo senso, «al di là dei numerini». Perché, si ribadisce, «i nostri economisti la ritengono adeguata». La spiegazione sarà contenuta in un dossier di «tante pagine e molto tecnico».

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA