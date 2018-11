Il premier Conte: «I rapporti tra M5S e Lega? Molto buoni»

«Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, rispondendo a chi gli chiede se il governo sia disposto a rinunciare a qualcosa nel confronto in corso sulla manovra con Bruxelles. «È una manovra impostata per gli interessi degli italiani, e anche dell'Europa, non c'è quindi nessuna ribellione, nessuna presunta disubbidienza alle regole comuni», assicura.



E parlando dei rapporti all'interno del governo gialloverde, assicura: «I rapporti tra gli alleati del governo sono molto buoni. Lo avete constatato anche ieri - dopo l'episodio sull'emendamento all'anticorruizione - che è stato un episodio singolo e specifico. Una cosa, quella successa, che nel voto segreto si può creare», aggiunge il premier.