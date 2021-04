Salvini va a processo per sequestro di persona di 147 migranti. Bongiorno: «Chiameremo a testimoniare Conte e Di Maio»

Rinvio a giudizio per Matteo Salvini sul caso della nave Open Arms. Vuol dire che andrà a processo. «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre». Questo il commento del leader della Lega Matteo Salvini, in un messaggio sui propri profili social.

E poi uscendo dall'aula bunker di Palermo dove si è svolta l'udienza preliminare, Salvini ha detto: «È una decisione dal sapore politico più che giudiziario».

Il giudice per l'udienza preliminare di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio Matteo Salvini per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. Secondo la Procura ha impedito, illegittimamente, alla nave della ong catalana Open Arms, con 147 migranti soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa. Per giorni i profughi rimasero davanti alle coste dell'isola.

Rinvio a giudizio, cosa significa? Che secondo un giudice ci sono elementi validi per celebrare un processo e sostenere l'accusa formulata dai pm. Il giudice infatti ha accolto la richiesta della Procura di Palermo che aveva chiesto il rinvio a giudizio del senatore. L'udienza preliminare che si è celebrata oggi non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ma se ci sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e non ci sono elementi per decidere un proscioglimento.

E secondo il gup gli elementi per un proscioglimento non c'erano. È in sintesi la motivazione con cui il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha disposto il rinvio a giudizio per il leader della Lega Matteo Salvini, imputato per il caso Open Arms. In aula per l'ufficio inquirente c'erano il Procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Marzia Sabella e il pm Gery Ferrara.

La prima udienza sarà il 15 settembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo.

Il caso Open Arms venne sbloccato dall'intervento della Procura di Agrigento che, dopo avere accertato con un ispezione a bordo le gravi condizioni di disagio fisico e psichico dei profughi trattenuti sull'imbarcazione, ne ordinò lo sbarco a Lampedusa.

La difesa di Salvini nel corso dell'arringa ha sostenuto che la decisione del senatore, dettata dall'esigenza di tutelare i confini nazionali e che comunque fosse stata presa dall'intero Governo. Motivo per il quale la legale di Salvini, Giulia Bongiorno, ha annunciato che chiamerà come testimoni Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Danilo Toninelli, all'epoca dei fatti premier, vicepremier (carica che aveva anche Salvini) e ministro dei Trasporti.

Inoltre, secondo l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore del leader della Lega, alla Open Arms era stata offerta la possibilità di attraccare sia a Malta che in Spagna: la ong avrebbe rifiutato entrambe le opzioni dirigendosi verso Lampedusa. «Il sequestro di persona non c'è, non ci sono stati limitazioni delle libertà: questa nave aveva la possibilità di andare ovunque, tranne che in un porto. Aveva centomila opzioni», ha detto l'avvocato Bongiorno.

All'udienza preliminare si sono costituite 21 parti civili: oltre a 7 migranti di cui uno minorenne, Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), Arci, Ciss, Legambiente, Giuristi Democratici, Cittadinanza Attiva, Open Arms, Mediterranea, AccoglieRete, Oscar Camps, comandante della nave e Ana Isabel Montes Mier, capo missione Open Arms.

Che differenza c'è con il caso Gregoretti?

A Catania, il pm durante l'udienza preliminare relativa alla nave Gregoretti ha optato per il "non luogo a procedere". La difesa di Salvini punterà proprio sulle diverse visioni, sul «contrasto tra procure», lo ha definito l'avvocato Bongiorno. «Oggi non c'è una sentenza di condanna, non c'è una valutazione negativa», ha rimarcato l'avvocato Bongiorno. «Il giudice di Catania (quello del caso Gregoretti, ndr) ha voluto approfondire: si è voluto sentire i testimoni e si eviterà un processo. Qui (a Palermo, caso Open Arms, ndr) non si sono voluti sentire i testimoni. Il gup ha richiamato una sentenza della Corte costituzionale perché il giudice non ha poteri per approfondire del tutto, quindi andate a giudizio. Quindi è evidente che oggi si vuole andare in un altro grado per approfondire», ha detto Bongiorno.

Gregoretti, chiesta archiviazione per Salvini. Il pm: «Non fu sequestro di persona»

Le tappe della vicenda

La vicenda della Open Arms, la nave con i migranti a bordo ha inizio nell'agosto del 2019.

1 agosto 2019 - al largo della Libia, la Open Arms, nave di una Ong spagnola, mette in salvo, in due operazioni distinte, 124 persone.

Il 2 agosto è richiesto un Pos, porto di sbarco all'Italia, ma nello stesso giorno alla nave è applicato il decreto sicurezza bis, che impone il divieto di entrare in acque italiane. Dopo il trasferimento, per motivi medici di due persone e di un loro familiare, a bordo rimangono 121 persone: tra loro 32 minori.

9 agosto - i legali di Open Arms, dopo aver depositato un ricorso presso il tribunale per i minori di Palermo in cui si chiede di sbarcare le persone, presentano una denuncia per verificare se con il blocco delle persone a bordo non si stia compiendo un reato.

10 agosto - viene effettuato un terzo salvataggio di altre 39 persone, mentre continuano i trasferimenti a causa delle condizioni di salute delle persone.

12 agosto - il tribunale dei minori di Palermo riconosce che si starebbe configurando un reato di respingimento alla frontiera e di espulsione di minori, e chiede spiegazioni al governo.

13 agosto - Open Arms presenta ricorso al tribunale amministrativo (Tar) del Lazio contro il decreto sicurezza bis, emanato dal ministero dell'interno, Matteo Salvini e co-firmato dai ministri dei trasporti e della difesa. i pentastellati Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta.

14 agosto - il Tar del Lazio dice sì al ricorso presentato dall'Ong spagnola. Viene sospeso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, la Open Arms punta verso l'Italia, non riceve l'indicazione di un porto di sbarco.

16 agosto - viene presentato un nuovo esposto alla procura di Agrigento per omissione di atti d'ufficio e altri reati. A bordo della nave c'è tensione, alcuni migranti sono trasferiti per le cattive condizioni fisiche, altri si gettano in acqua per protesta.

20 agosto - Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio sale a bordo della Open Arms e decide di ordinare lo sbarco e il sequestro preventivo d'urgenza della nave, ipotizzando il reato di abuso d'ufficio. La nave attracca a Lampedusa con 83 persone a bordo.

A novembre scatta l'indagine della Procura di Agrigento per sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio a carico di Salvini.

Nel febbraio del 2020 il tribunale dei ministri chiede al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.

Scatta l'iter al Senato: a maggio la Giunta per le immunità respinge la richiesta, l'Aula di Palazzo Madama l'approva invece il 30 luglio.

Iniziano le udienze preliminari a Palermo, il Gup, alla quarta emette oggi il suo verdetto.

Salvini: ho subito una ingiustizia, su Open Arms c'era accordo con Conte

