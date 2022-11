Rave party, «non possiamo intercettare i ragazzi»: stop di Tajani, tensione nel governo

Governo Meloni, questione intercettazioni per i rave - Il secondo consiglio dei ministri del nuovo governo è stato attraversato da malumori e tensioni, ieri, sul nuovo provvedimento anti rave proposto dal ministro Matteo Piantedosi. Il responsabile della Farnesina Antonio Tajani ha sollevato perplessità sulla possibilità di prevedere le intercettazioni per fermare preventivamente le feste non autorizzate. No alle intercettazioni come strumento di indagine per i rave party, insomma. In un consiglio dei ministri all'insegna delle battaglie identitarie, come il giro di vite sulla giustizia e l'introduzione di un nuovo reato, anche Forza Italia ha rivendicato una storica battaglia liberale contro le intercettazioni.

Qual è l'ipotesi allo studio? Oltre alle tradizionali intercettazioni telefoniche sono stati presi in considerazione anche i messaggi via whatsapp e le videochiamate. Su questo tema si è aperta una articolata discussione durante la riunione dell'esecutivo nel corso della quale i ministri di Fi, tra cui il vicepremier e responsabile della Farnesina, Antonio Tajani avrebbero chiesto molta cautela trattandosi di una materia inedita e tutta da studiare.

Da qui la decisione di ulteriori approfondimenti. In generale, sulla questione del contrasto ai rave già la precedente ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, aveva messo al lavoro i suoi uffici per definire una norma che mettesse l'Italia al passo con altri Paesi europei.