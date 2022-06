Scoperto rave party illegale nell'Aquilano: la Polizia lo blocca

Interrotto in extremis da parte delle forze dell'ordine l'organizzazione di un rave party non autorizzato, che avrebbe richiamato un numero imprecisato di partecipanti. E' accaduto nel pomeriggio dell'altro ieri in località Pineta Cerquelle nel comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) quando la presenza di camper e auto ha destato l'attenzione degli agenti di Polizia e dei carabinieri, già sulle tracce degli organizzatori e per questo avevano intensificato i controlli.

E così sul luogo prescelto per dare vita a una festa non autorizzata, sono intervenuti oltre 30 tra poliziotti e carabinieri che hanno constatato la presenza di circa 100 persone che avevano appena iniziato a festeggiare, consumando bevande alcoliche e ascoltando musica attraverso un impianto di amplificazione audio appositamente installato per l'occasione. Dopo una fase di mediazione, durante la quale sono stati identificati i partecipanti, alcuni già noti alle forze di polizia, gli operatori sono riusciti a far desistere gli organizzatori dai loro propositi, allontanandoli dal luogo prescelto per l'evento, (successivamente si è saputo che si trattava di un raduno motociclistico che nel fine settimana avrebbe dovuto ospitare migliaia di persone) e a far sgomberare l'area dalle attrezzature sonore appena montate.

Sono stati, pertanto, intensificati i servizi preventivi e di controllo sulle strade ricadenti la località interessata dall'iniziativa, al fine di prevenire l'eventuale organizzazione di eventi non autorizzati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Infine è, in corso di valutazione la posizione degli organizzatori dell'evento che non ha avuto alcuna autorizzazione da parte del Comune, titolare dell'area dove si stava tenendo la festa.