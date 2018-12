Quota 100 e reddito cittadinanza, Di Maio: «Partiranno una a febbraio, l'altro a marzo»

La quota 100 per andare in pensione «partirà da febbraio», mentre il reddito di cittadinanza «prenderà il via il mese successivo, a marzo». Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando ai microfoni della trasmissione 'I lunatici' di Radio 2. «Poiché partono un po' dopo, costeranno un po' di meno», aggiunge il vicepremier.

«Smentisco qualsiasi ipotesi di taglio alle misure come 'quota 100' o il reddito di cittadinanza. Come sono partite, così arrivano», dice Di Maio nel confermare la compattezza dell'esecutivo: «Quando ci sediamo al tavolo io, Conte e Salvini troviamo sempre una quadra. Quello che abbiamo ottenuto ogni volta che abbiamo dialogato è un miglioramento sia dei rapporti tra di noi che di risultati per gli italiani. La gente - racconta il vicepremier - che mi ferma per strada mi chiede di non litigare, di proseguire verso gli obiettivi e di risolvere i problemi».

«Dal primo gennaio in Italia parte per la prima volta nella storia del nostro Paese un fondo da 1 miliardo di euro che servirà a finanziare le idee innovative. Finanziamo i nostri ragazzi e andiamo a prendere idee innovative anche da altri Paesi».

Ultimo aggiornamento: 11:29

