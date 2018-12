Manovra, Mattarella: «No a ostruzionismi che portano paralisi»

«Talvolta si odono critiche rivolte all'inefficacia delle regole dell'ordine multilaterale. Queste possono essere utilmente aggiornate o sostituite ma non rimosse: l'appartenenza alla comunità internazionale non può essere parziale o a intermittenza. La fine del ventesimo e l'inizio del ventunesimo secolo - spiega ancora il Capo dello Stato - ci ha visto spesso impegnati in sfide localizzate, in qualche modo 'arginabili' attraverso azioni puntuali e mirate. Il presente e il futuro, al contrario, ci pongono di fronte a sfide trasversali e a interrogativi di amplissima portata, alcuni di improcrastinabile urgenza come, ad esempio, i cambiamenti climatici. Essi potrebbero trasformare radicalmente il rapporto fra l'umanità e il pianeta e dunque non è possibile accontentarsi di timide intese. Occorrono, invece, scelte coraggiose e condivise, scelte autenticamente multilaterali, che segnino un percorso da seguire fedelmente, per il bene di tutti».

«Le sfide di oggi sono diverse rispetto a quelle di ieri - aggiunge il presidente Mattarella - ma i loro effetti, pervasivi e dirompenti, si misurano ormai su una scala autenticamente globale. Essi non potranno essere gestiti se non a partire da quel sistema e da quel metodo - basato sul dialogo, sul confronto e sulla ricerca del compromesso - che abbiamo sviluppato a partire dal secondo dopo-guerra e che risponde a esigenze non sopite della vita delle relazioni internazionali».