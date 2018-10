Province, annuncio di Di Maio: rivedremo la loro stessa esistenza

«Il MoVimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni provinciali coerentemente con quello che abbiamo sempre detto. Le province non sono mai state abolite: hanno solo tolto il diritto di voto ai cittadini. Così come sono non funzionano e sono uno sfregio alla sovranità popolare. Presto rivedremo le loro funzioni e la loro stessa esistenza». Lo scrive in un post su facebook il vicepremier Luigi Di Maio rilanciando il post sul blog in cui il M5S annuncia che non parteciperà alle elezioni provinciali. © RIPRODUZIONE RISERVATA