15 Marzo 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 4 minuti)







ECCO COSA SI PUÒ FARE E COSA NO IN ZONA ROSSA

Si possono andare a trovare i familiari?

No. Con l’autocertificazione si possono andare ad aiutare solo persone non autosufficienti che hanno bisogno di aiuto o assistenza. In questo caso può muoversi un adulto al massimo con due minorenni. Il divieto però non c’è nei giorni, 3, 4 e 5 aprile quando è consentito andare (al massimo in due con due bambini sotto i 14 anni) a trovare amici e familiari in una abitazione, una sola volta al giorno, nella propria Regione.

E’ possibile praticare sport?

Una semplice passeggiata può essere fatta solo nei pressi della propria abitazione. L’attività sportiva vera e propria - sempre all’aperto - può essere praticata entro i confini del Comune dove si vive. Ma sempre da soli e all’aperto mantenendo una distanza di due metri da altre persone. Circoli e centri sportivi restano sbarrati.

Si può prendere un caffé al bar?

Bar e ristoranti restano chiusi, ma possono offrire servizio a domicilio o asporto fino alle 22, proprio come le enoteche e i negozi di bibite (solo per i bar l’asporto è vietato dopo le 18). E’ vietato assembrarsi vicini ai locali.

Si può uscire dalla propria abitazione?

No se non per una passeggiata. Per le Regioni in fascia rossa per qualsiasi spostamento - anche quelli consentiti come andare al lavoro - è necessaria l’autocertificazione che attesti dove si sta andando e perché. Si può uscire anche per motivi di salute oppure per necessità impellenti come l’acquisto di alimentari.

Chi è lontano può tornare a casa?

Si. Sempre. Fra le 5 e le 22.

Si può usufruire della seconda casa?

Si, ma solo se la seconda casa era di proprietà o in affitto prima del 15 gennaio. Elemento che va specificato nell’autocertificazione. Lo spostamento verso una seconda casa è consentito solo insieme al nucleo familiare. Alcune Regioni tuttavia hanno proibito l’uso delle seconde case.

ECCO COSA SI PUÒ FARE E COSA NO IN ZONA ARANCIONE

Si possono fare visite a parenti o amici?

È permesso spostarsi, una sola volta al giorno e al massimo due persone assieme a bambini sotto i 14 anni, verso una sola abitazione per visitare chi vi abita. L’incontro è possibile solo all’interno del Comune di residenza poiché nelle zone arancioni non è possibile uscire dal territorio comunale. Nei tre giorni festivi e prefestivi, dalla vigilia di Pasqua a Pasquetta compresa, lo spostamento per far visita ad amici e parenti può essere fatto ma all’interno dei confine della Regione. In altre parole non si può uscire dal proprio comune tranne che a Pasqua quando non si potrà uscire dalla propria Regione.

Si può pranzare al ristorante?

No, bar e ristoranti sono chiusi. Possono però rimanere aperti solo per effettuare servizio a domicilio o per l’asporto, in questo caso fino alle 22, tranne che per gli esercizi senza cucina che dalle 18 in poi non possono più vendere per asporto. È comunque vietato consumare nei pressi del locale. E sempre nei dintorni dei locali restano vietatissimi gli assembramenti.

E’ consentito vedere una mostra?

No, musei e mostre restano chiusi come cinema, teatri e luoghi culturali. Sono aperte invece le biblioteche comunali.

Quali spostamenti sono permessi?

Nel territorio comunale non ci sono limitazioni e ci si può muovere liberamente. Per uscire dal proprio Comune occorre munirsi di una autocertificazione che spieghi per quali motivi (lavoro, studio, salute o necessità) sia necessario uscire.

Si può usare la seconda casa se in zona rossa?

Sì, le seconde case (se comprate o affittate prima del 15 gennaio) sono abitazione in cui si può fare rientro sempre. Ma ci si deve andare solo con i conviventi. Anche se la casa si trova in zona rossa in un’altra Regione (è uno dei rari morivi per cui si può uscire dalla propria Regione). E’ importante che nella seconda casa non ci siano altre persone al di fuori del proprio nucleo di conviventi.

Praticare sport è possibile?

Dovunque, all’interno del proprio comune, in parchi e giardini ma sempre all’aperto e da soli mantenendo la distanza di due metri da altre persone. Anche in circoli e centri sportivi all’aperto. Restano chiuse invece le piscine e le palestre.