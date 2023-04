Mattarella, cosa ha detto: «La Costituzione è figlia dell'antifascismo». E cita Calamandrei

«Il frutto del 25 aprile è la nostra Costituzione. Il 25 aprile è la Festa della identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo. È nata una democrazia forte e matura nelle sue istituzioni e nella sua società civile, che ha permesso agli italiani di raggiungere risultati inimmaginabili». Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al teatro Toselli a Cuneo per la cerimonia commemorativa del 78esimomo Anniversario della Liberazione, rilevando che «la Resistenza fu anzitutto rivolta morale di patrioti contro il fascismo per il riscatto nazionale».

25 aprile, Meloni e il messaggio che va oltre le ritrosie: «Noi incompatibili con qualsiasi nostalgia del fascismo»

25 aprile, cosa ha detto Mattarella

Mattarella, ricordando che «dura fu la lotta per garantire la sopravvivenza dell'Italia nella catastrofe cui l'aveva condotta il fascismo» ha aggiunto che «ad essa si aggiunse una consapevolezza: la crisi suprema del Paese esigeva un momento risolutivo, per una nuova idea di comunità, dopo il fallimento della precedente. Si trattava di trasfondere nello Stato l'anima autentica della Nazione. Di dare vita a una nuova Italia. Impegno e promessa realizzate in questi 75 anni di Costituzione repubblicana. Una Repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista».

Mattarella ha ricordato ancora che «la Costituzione sarebbe stata la risposta alla crisi di civiltà prodotta dal nazifascismo, stabilendo il principio della prevalenza della persona e delle comunità sullo Stato, guardando alle autonomie locali e sociali dell'Italia come a un patrimonio prezioso da preservare e sviluppare».

Mattarella cita Calamandrei

«"Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione". È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti alla Società umanitaria, a Milano, nel 1955. Ed è qui allora, a Cuneo, nella terra delle 34 Medaglie d'oro al valor militare e dei 174 insigniti di Medaglia d'argento, delle 228 medaglie di bronzo per la Resistenza. La terra dei dodicimila partigiani, dei duemila caduti in combattimento e delle duemilaseicento vittime delle stragi nazifasciste. È qui che la Repubblica celebra oggi le sue radici, celebra la Festa della Liberazione».

«Su queste montagne, in queste valli, ricche di virtù di patriottismo sin dal Risorgimento. In questa terra - ha ricordato il Capo dello Stato - che espresse, con Luigi Einaudi, il primo Presidente dell'Italia rinnovata nella Repubblica».

Perché Cuneo

«Qui a Cuneo, mentre la guerra infuriava - ha aggiunto il Capo dello Stato - veniva sviluppata un'idea di Costituzione che guardava avanti. Pionieri Duccio Galimberti e Antonino Rèpaci. Guardava a come scongiurare per il futuro i conflitti che hanno opposto gli Stati europei gli uni agli altri, per dar vita, insieme, a una Costituzione per l'Europa e a una per l'Italia. Dalla ossessione del nemico alla ricerca dell'amico, della cooperazione. La Costituzione confederale europea si accompagnava alla proposta di una 'costituzione internà. Obiettivo: "liberare l'Europa dall'incubo della guerra"». Lo ha ricordato ancora il Presidente della Repubblica.

«Sentiamo riecheggiare in quello che appariva allora un sogno, il testo del preambolo del Trattato sull'Unione Europea: "promuovere pace, sicurezza, progresso in Europa e nel mondo". Un sogno che ha saputo realizzarsi per molti aspetti in questi settant'anni. Anche se ancora manca quello di una "Costituzione per l'Europa", nonostante i lodevoli tentativi di conseguirla». E Mattarella, riferendosi ancora alla "Costituzione di Duccio" ha rimarcato che «apparivano allora utopie alcune sue previsioni come quella di una "unica moneta europea". Oggi realtà. O quella di "un unico esercito confederale". E il tema della difesa comune è, oggi, al centro delle preoccupazioni dell'Unione Europea, in un continente ferito dall'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina».