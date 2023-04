L’apertura delle cerimonie di celebrazione del 25 aprile, in occasione del 78esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, sarà come di consueto all’Altare della Patria. Lì, alle 9 di questa mattina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà, insieme alla più alte cariche dello Stato, a rendere omaggio al Milite Ignoto depositando una corona d’alloro in ricordo dei caduti italiani in guerra.

Poi, le celebrazioni si rincorreranno per tutta la giornata e in tutta la città.